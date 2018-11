Ajankohtaista

Tämä laatikko on arkipäivien ruokapulmien pelastus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantai

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001004623.html





Tiistai

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001004625.html

Keskiviikko

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001004621.html





Torstai

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001005255.html





Perjantai

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001003984.html





Tällä viikolla arkiruokaviikon listalla on sekä tuhtia talviruokaa, että kevyempiä vaihtoehtoja.Maanantai aloitetaan helpolla, nopealla herkkuruoalla, uunilenkillä. Se tarjoillaan perunamuusin ja salaatin kera.Tiistaina tehdään liha-juureslaatikkoa. Tämä laatikkoruoka on kätevä varsinkin lapsiperheissä: se maistuu kaikille, sitä jää yleensä seuraavaankin päivään ja pelastaa ainakin parin päivän pohdinnalta siitä, mitä tänään syötäisiin.Keskiviikkona on vuorossa boileria ja korianteriporkkanoita. Ruoka saa raikkautta jogurttikastikkeesta. Torstaina leivotaan kinkku-tomaattipiirakkaa, josta kinkun voi luonnollisesti jättää pois tai korvata esimerkiksi lohella.Perjantaina tehdään samettista sosekeittoa, jossa ei tarvitse säästellä valkosipulista.