Tomi Björckin vitamiinismoothie ja kaksi muuta hyvää tehojuomaa flunssakauden taisteluun

Inkivääriä ja valkosipulia

Tomi Björckin appelsiini-ananas-inkiväärismoothie

Valmistusohjeet:

Kuori ja pilko kaikki ainekset pienemmiksi. Appelsiini toimii smoothiessa parhaiten, kun kuorii ja leikkaa mukaan vain hedelmälihat. Loput hedelmästä kannattaa puristaa mehuna. Aja smoothie tasaiseksi tehosekoittimessa tai käytä sauvasekoitinta. Nauti heti.





Porkkanamehu flunssaan

Valmistusohjeet:

Tarvitset tuorepuristetun mehun tekoon mehulingon. Voit sekoittaa ainekset myös smoothieksi tehokkaassa tehosekoittimessa halutessasi. Lisää silloin joukkoon vettä. Pese raaka-aineet. Porkkanat voi käyttää kuorineen. Leikkaa sitruunasta, inkivääristä ja kurkumasta kuori terävällä veitsellä. Kuori valkosipulit. Laita kaikki aineet mehulinkoon ja aja mehuksi. Jos käytät kurkumajauhetta, lisää se joukkoon tässä vaiheessa. Nauti heti. Voit myös lämmittää juomaa vähän ja lisätä halutessasi mukaan kotimaista hunajaa, jos pidät lämpimistä juomista.





Oranssi pirtelö

Valmistusohjeet:

Kuori ja pilko mango, meloni ja banaanit. Poista pinaatista tarvittaessa kovat ruodit, ja huuhtele pinaatti hyvin. Nosta raaka-aineet tehosekoittimeen ja soseuta pirtelöksi. Mausta hunajalla. Lisää hunajan määrää jos haluat makeamman pirtelön.