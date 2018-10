Vaikka mustasta autosta noussut mies sitkeästi yritti, tuleva presidentti ei saanut lennosta pöytää – uusi kirja kertoo helsinkiläisravintolan muistoja

Ajankohtaista

Vaikka mustasta autosta noussut mies sitkeästi yritti, tuleva presidentti ei saanut lennosta pöytää – uusi kir

https://www.is.fi/haku/?query=nicholas+thieulon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nurkkapöytä

”Jonon ohi ei voi kävellä”