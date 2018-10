Ajankohtaista

10 nopeaa ja edullista ideaa Halloween-juhlien pöytään – suolaista ja makeaa, söpöä ja ällöttävää





Sekoita sokeri, kerma, muna sekä sulatettu, jäähdytetty voi keskenään. Lisää kuivat aineet ja sekoita taikinaksi. Muotoile taikinasta pyöryköitä (tai tässä tapauksessa sormia muistuttavia pötkylöitä) ja nosta ne leivinpaperille pellille. Jätä jokaisen pikkuleivän väliin vähän tilaa, sillä ne kasvavat uunissa vähän. Paista 175-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia kullanruskeiksi.





















Säädä uuni 220 asteeseen. Voitele ja jauhota pyöreä irtopohjavuoka. Sulata suklaa ja voi vesihauteessa. Vatkaa kananmunat ja sokeri vaaleaksi vaahdoksi. Sekoita vähän jäähtynyt suklaa-voiseos muna-sokeriseokseen. Sekoita vehnäjauhot varoen joukkoon. Kaada taikina vuokaan ja nosta uunin keskitasolle. Paista kakkua 12–15 minuuttia. Kakun kuuluu jäädä löysäksi keskeltä.