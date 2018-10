Ajankohtaista

Miksi lihansyönnin vähentämisestä jauhetaan niin paljon? Nämä 4 kuvaa selittävät

Kuluttajilla on merkitystä ja valtaa

Korvaa osa lihasta kasviksilla Suosi kotimaista kestävästi pyydettyä kalaa Vaihda maito ja kerma kauratuotteisiin Vähennä ruokahävikkiä

Suomalaisten ruuan kulutukseen tarvittavasta maa-alasta 40 prosenttia on Suomen rajojen ulkopuolella. (Lähde: Syken policy brief: maapallolle mahtuva tulevaisuus)

Suomalaisten kulutustasolla maapallon tuottava ala ei riittäisi tuottamaan ruokaa kaikille maailman asukkaille.