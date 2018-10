Ajankohtaista

Täydellisen suppiskastikkeen salaisuus – kokeile tätä ohjetta ja haluat nuolla lautasen puhtaaksi





Ihana suppiskastike kahvitilkalla maustettuna (lohtuherkku syksyyn)





























Suppilovahverot ovat helppokäyttöisiä sieniä. Niitä voi kerätä hieman jäätyneinäkin, eikä suppilovahveroita tarvitse ryöpätä.Suppilovahverot kannattaa kuitenkin huuhdella huolellisesti, sillä pientä hiekkaa niissä voi olla. Yksi kätevä tapa on repiä niitä hieman auki ja huuhdella runsaalla vedellä.Tämä ohje on tuhti, kermainen ja suolaa sisältävä, mutta se onkin herkku.Voit tehdä ohjeen joko eläin- tai kasviperäisenä. Kerman sijaan voit yhtä hyvin käyttää kaurakermaa. Kastikkeen salainen ainesosa on kahvi, joka nostaa sienten hyvää makua kunnolla esiin. Jauhoja ei tarvita suurustamiseen, sillä ohjeessa kerma keitetään kasaan sopivan paksuuden saamiseksi.Kahvin voi tietysti jättää halutessaan pois, mutta suosittelen kokeilemaan.Tämän kastikkeen tekemiseen menee 20–30 minuuttia. Se kannattaa tarjoilla heti.1 litra suppilovahveroita2 pientä sipulia4 dl kermaa tai kaurakermaa1 tl suolaa3 rkl valmista kahviarypsiöljyä paistamiseenpieni nokare voita paistamiseen (tai kasviperäistä margariinia)Revi sienet halki ja huuhtele ne runsaalla vedellä.Pilko sipuli pieneksi silpuksi.Keitä kahvia valmiiksi. Kastikkeeseen sitä tarvitaan kolme ruokalusikallista. Sen voi käyttää kastikkeeseen joko jäähtyneenä tai lämpimänä.Jos käytät litran suppilovahveroita, paista sienet kahdessa erässä. Jaa siis sipuli ja sienet kahteen samankokoiseen erään.Lisää kuumalle pannulle rypsiöljy ja kuullota sipulia hetken pannulla. Lisää sienet.Paistaessa on tärkeää, että neste poistuu kunnolla sienistä. Paista sieniä siis rauhallisesti, kunnes huomaat nesteen haihtuneen ja sienien tirisevän mukavasti. Kaada ensimmäinen paistettu sieni-sipulisatsi sivuun, huuhtaise pannua ja paista toinen, samanlainen erä. Tässä voit laittaa voinokareen sipulien sekaan.Kun neste on poistunut toisestakin erästä ja sienet ovat paistuneet, lisää ensimmäinen, valmis satsi niiden sekaan.Lisää suola ja sekoita.Lisää kerma ja sekoita. Anna kerman keittyä kasaan. Huomaat sen siitä, että kastike alkaa paksuuntua.Lisää aivan lopuksi kahvi. Sekoita.Maista ja tarkista suola.Tarjoile pastan tai keitettyjen perunoiden kanssa.Halutessa voit ripotella annosten päälle tuoretta tilliä. Saatat rakastua.