Ravivihje: Toto75 Boden 17.6.2023 – 641 270 euroa ekstraa

Francesco Zet kerää katseet ja kannatuksen lauantain myöhäisillassa. Ideavarma näyttää tasonsa pitkällä matkalla?

Norrbottens Stora Pris päättää Bodenin illan kierroksen. Elitloppetin passanneen Francesco Zetin suosikkiasema on vahva, eikä superhevosta lähdetä vihjesysteemeissä varmistelemaan, vaikka sisäradan paikka omat riskitekijänsä tuokin. Mandela Zon on kisan suomalaisedustaja.

Toinen läpivarma haetaan tasaisemmin pelatusta lähdöstä. One Chance More (75-2) on jo väläytellyt osaamistaan ja tällä kertaa voisi olla jo täydellisen onnistumisen aika.

Avauskohteen keulasuosikki Global Dash on pienemmän systeemin kolmas tukipilari, mutta isompaan otetaan viereltä mukaan sen jo kiihdytyksessä haastava merkittävästi vähemmän pelattu Global Attention.

M.T.Special Girl ja Guvenör Godiva (75-4), Laradja Vrijthout (75-5) sekä Olea Håleryd ja Seeweed (75-6) ovat muita kierroksen aliarvostettuja hevosia.

Ensimmäinen kohdelähtö starttaa vasta klo 21.30.