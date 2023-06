Hail Mary ottaa revanssin Östersundissa?

Juoksunkulut eivät suosineet Hail Marya (75-6) Elitloppetissa, mutta lauantaina oriille tarjoutuu hyvä tilaisuus palata voittojen tielle Jämtlands Stora Pris -kisassa.

Vihjesysteemien toinen tukipilari on Lindysmusclemania (75-1), jonka voittosumma on kykyihin nähden vielä erittäin vaatimaton.

Declan (75-3), Just More Fun ja Cabaret Artist (75-4), Valmar E.W. (75-5) ja Hoboken Am (75-7) ovat vähemmän pelattuja kiinnostavia nostoja systeemeihin.