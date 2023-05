Ravivihje: Toto86 Lindesberg 31.5.2023

Kesäkauden avauksessa aloitetaan ja lopetetaan varmalla.

Fornabodan idyllinen kesärata toimii kesän Toto86-kierrosten ensimmäisenä isäntänä. Peli käynnistyy jo 3. lähdöstä klo 20.20 Suomen aikaa.

Aikaisempaa suuremmat palkinnot myös kesäkeskiviikkoisin näkyvät ainakin Lindesbergin lähtöjen tasossa, joka pysyy korkeana läpi 86-kierroksen.

Rivin tukipilareiksi nostetaan Chestnut (86-1) ja Gooner (86-8), joille kummallekin arpa oli suosiollinen ja kovinta vastustajaa pienempi numero voi ratkaista. Keulavoittoon tähyävä norjalaisvieras The Way I Talk Ås (86-2) jää lisäksi yksin pienempään systeemiin.

Kiintoisia vähemmän pelattujen osastolta ovat mm. Nikylon (86-2), Tor N.O. (86-3), Jalapeno K. (86-5), Let It Be V.P. (86-6) sekä M.T.Ravishing ja Global Certificate (86-7).