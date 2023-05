Ravivihje: Toto75 Solvalla 28.5.2023

Elitloppet-viikonvaihde huipentuu sunnuntaina, kun ohjelmassa ovat pääkilpailun alkuerien ja finaalin lisäksi muun muassa kylmäveristen Elitkampen.

Elitloppet-karsinnat ajetaan iltapäivän kuudentena ja seitsemäntenä lähtönä. Molemmista alkueristä neljä parasta etenee 440 000 euron ykköspalkinnolla ajettavaan finaaliin, mikä on ohjelmassa aikataulun mukaan kello 18.45.

Toto75-vihjerivien varma on 4-vuotiaiden tammojen lähdössä kisaava Joviality (T75-5).

Mahdollisia potintekijöitä ovat ainakin Best Ofdream Trio ja Vivid Wise As (T75-3), Cincinnati Beach S (T75-4) sekä Following (T75-6).

Ravit käynnistyvät Solvallassa kello 13.45. Toto75-peli sulkeutuu kello 16.