Ravivihje: Toto64 Bergsåker ja Romme 12.5.2023

Xpress Toto64-kierroksella luotetaan Markus B Svedbergin valmennettaviin

Bergsåker ja Romme isännöivät tämän viikon nopeatempoista Xpress Toto64-kierrosta. Peliä maustaa mukava noin 80 000 euron lisäraha.

Vihjesysteemien varmoina toimivat kierroksen huippukiehtova You To Ezme (T64-2) sekä Fade To Black Ås (T64-6). Ne tulevat Markus B Svedbergin tallista ja molempien rattaille nousee vahvistuksena Claes Sjöström.

Varmojen lisäksi alipelattuja nostoja ovat mm. pienen systeemin kolmas varma Mellby Joker (T64-5), Jewilla (T64-4) ja Didicoy (T64-1).

Kierroksen peliaika päättyy Bergsåkerin lähdön kuusi starttiin eli noin klo 21.30.