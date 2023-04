Ravivihje: Toto75 Jägersro 22.4.2023

Oscar L.A. haastaa suosikin Paralympiatravet-karsinnassa.

Kauden avauksessaan liian myöhään kiritilaa saanut ja niukasti toiseksi jäänyt Kentucky River (75-7) vaikuttaa Jägersron kierroksen vahvimmalta tukipilarilta, sillä tällä kertaa Per Nordström selvinnee 5-vuotiaalla keulaan asti.

Iltapäivän toinen varma on jäänyt pelikannatuksessa pahasti suosikin varjoon, mutta tauosta huolimatta Oscar L.A:lta (75-6) nähtäneen kierroksen päälähdössä heti vankka suoritus ja Very Kronos on kukistettavissa.

Windmill Jamilla (75-3) on alimpaan divisioonaan ylikapasiteettia, mutta ulkona olevan paikan takia 4-vuotias on vain pienemmän systeemin apuvarma. Demon (75-2), Miking (75-4) ja Devs Daffodil (75-5) ovat vähemmän pelattuja nostoja systeemeihin.