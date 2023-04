Barbro Kronos palaa voittojen tielle sopivassa tammalähdössä?

Viikon ensimmäiset Toto64-ravit juostaan Eskilstunassa. Vihjerivien luottohevonen Barbro Kronos (T64-1) on järeä tamma iltaravitasolle ja vireen pitäisi olla nousussa.

Alipelattuja yllätyshakuja ovat ainakin Mellby Kummin ja Hardox (T64-2), Lovelymere (T64-3), Ever So Much (T64-5) ja Radetzky (T64-6).

Peliaika sulkeutuu normaaliin tapaan kello 20.30.