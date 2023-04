Elitloppet-kutsua janoava Önas Prince tähdittää maanantain Grand Slam 75-kierrosta.

Halmstadin Grand Slam 75-kierros päättää pääsiäisen Toto75-karavaanin Ruotsissa.

Vihjerivien varmoina starttaavat Icebreaker Sisu (T75-2) ja Önas Prince (T75-6).

Kiinnostavia yllätyshakuja ovat ainakin Aperfectcandy (T75-1), Vicky Montoya (T75-3), Come Along (T75-4) ja Use Face (T75-7).

Peliaika sulkeutuu kello 16.