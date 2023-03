Ravivihje: Toto64 Umåker 23.3.2023 – 119 949 euroa ekstraa

Umåkerin Toto64-kierros tarjoaa haastavan pelipähkinän.

Toto64-peliä ryydittää lähes 120 000 euron lisäraha päävoittoluokan kesken jaettavaksi. Kyseessä on normaalia isompi potti 64-peliin.

Pelimielessä kohteet eivät ole helpoimmasta päästä. Varmakandidaatit ovat kortilla. Normaalia isomman vihjesysteemin tukipilareiksi jäävät Tekno Jerven (T64-3) ja Underbarosåfin (T64-6), vaikka molempien yllä leijailee kysymysmerkkejä.

Alipelattuja nostoja ainakin alustavan prosenttijakauman perusteella ovat pienemmän lapun kolmas varma Mellby Don Juan (T64-1), Järvsö Neo (T64-5) ja Hanna Avenue (T64-2).

Suomalaishevosissa on muutama liian vähälle huomiolle jäänyt jättiyllättäjä-ehdokas, Celosia (T4-2), Amazing May (T64-4) ja Taj One (T64-6).

Kannattaa huomioida, että ravien kaikki lähdöt ajetaan volttilähetyksellä, vaikka nopeasti listoja vilkaisemalla voisi luulla muuta.

Toto64-kierroksen peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.