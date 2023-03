Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 15.3.2023

B.W.Rune on voittoasemissa.

T86-kierroksen luottohevosiksi erottuvat B.W.Rune (86-1) ja Click Bait (86-4). Ensin mainittu selvinnee viimekertaista paremmista asemista nyt johtoon, joka lienee kovimpia vastustajia vastaan ratkaiseva tekijä.

Keulaan suuntaa myös Click Bait, joka tosin viimeksi oli samalta paikalta pettymys. Startti kropassa kengittä ori saa sopivassa tehtävässä mahdollisuuden kirkastaa kilpeään.

Varsin vankan voittosauman omaa myös Real Scotch (86-8), mutta isommassa systeemissä suursuosikki varmistetaan pelillisesti kiehtovalla Sundance D.E:llä.

Muita aliarvostettuja nostoja riveille ovat Chip Shop (86-2), Whispering Pines ja Mysterious Lucifer (86-5), Lovelymere (86-6) sekä Captain As ja Because the Night (86-7)