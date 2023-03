Ravivihje: Toto75 Halmstad 11.3.2023

Ranskalaistamma avaa lauantain rivin?

Halmstadin luottohevosista sekä Hirondelle Sibey (75-1) että Catullo Jet (75-6) vasta aloittavat Ruotsin-uransa. Kysymysmerkit voivat kuitenkin vaihtua huutomerkeiksi, sen verran kovista tekijöistä on kyse.

Kultadivisioonassa (75-3) on jo vahvasti kevättä ilmassa, sillä Elitloppet-finalisti Önas Prince avaa kautensa kuten myös Very Kronos. Ulommasta paikasta huolimatta ensin mainittu on vahvoilla ja jää systeemien kolmanneksi tukipilariksi.

Vähemmän pelattuja nostoja riveille ovat Jelly Bean Mearas, Dixie Brodda ja Pam Trot (75-4), Böhmaren (75-5) sekä Cool Kronos ja Kilimanjaro (75-7).