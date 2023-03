Ravivihje: Toto75 Örebro 4.3.2023

Castor the Star on valmis voittamaan.

Mainiolla tyylillä viime lauantaina kautensa avannut 5-vuotias Castor the Star (75-4) on jo tänään kierroksen avainhevosia. Sisäradalta Mats E. Djusen ajamalla oriilla on saumat koko matkan johtoon.

Kovimmasta vastustajastaan niskalenkin pyrkii heti alussa ottamaan myös Carry Cash (75-5), joka on kierroksen toinen tukipilari.

Borups Tornado (75-1) on myös vahvoilla, mikäli pääsee keulaan. Sisäpuolelta saattaa löytyä kuitenkin vastusta ja ruuna saa tyytyä vain pikkusysteemin apuvarman rooliin.

Alipelattuja nostoja lapuille ovat Nordic Star Tooma (75-2), Ess Mahatma (75-6) ja Jeppas Uppercut (75-7).