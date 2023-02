Ravivihje: Toto75 Romme 25.2.2023

Keulaideat ovat avain onneen?

Rommen systeemien tukipilareista kumpikaan ei ole lähtönsä eniten pelattu, mutta molemmilla on hyvät mahdollisuudet päästä hallitsemaan tapahtumia johtopaikalle.

Kautensa avaavan Click Baitin (75-3) yllä on tietysti myös kysymyksiä, mutta huippuasetelmat ja jääminen peleissä parin vastustajan varjoon lisäävät kiinnostusta. Myös Kimi di Quattro (75-5) on jäänyt prosenteissa pahasti kovimman vastustajan taakse, vaikka paikka on sisempi.

Alert Kronos ja Digital Literacy (75-1), Max Lane (75-2), Zally Gel (75-6) sekä Whispering Pines (75-7) ovat pienelle huomiolle jääneitä nostoja lapuille.