Ravivihje: Toto75 Bergsåker 18.2.2023

Kotiradan hevoset avaavat lauantain rivin?

Kaksi peräkkäistä hopeafinaalia vienyt Axel Ruda (75-1) lähtee jahtaamaan paikkaa kolmannessa kotiradallaan otollisista asemista ja jää vihjesysteemien varmaksi.

Kaksi muuta tukipilaria eivät ainakaan aamun jakaumassa ole vielä lähtöjensä eniten pelattuja. Because The Nightia (75-2) kokeillaan ratkaisuksi suosikkitrion osalta tasaiseen Klass II:een, loisto-otteita esittäneen Boli You S.M:n (75-5) pitäisi puolestaan olla sarjaporrasta ylempänä liki voittoa, mikäli tien päällä vietetyistä kilometreistä ei ole haittaa.

Rezorb Hangover (75-4) ja Ready Doc (75-6) ovat kiinnostavia tapauksia vähälle huomiolle jääneistä hevosista.

Kierroksen päättävässä kultadivisioonassa suomalaisvärejä puolustaa Hannu Korven Hierro Boko.