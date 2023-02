Main ContentPlaceholder

Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bjerke 8.2.2023

So Far Away Ås ottaa revanssin Solvallassa?

Kaikilla keskiviikkoillan luottohevosilla on kelpo edellytykset päästä johtopaikalle. Voiton kaksi viikkoa sitten loppusuoralla laukannut So Far Away Ås (86-8) ja tammikuussa kuparisen vakuuttavasti rikkonut Needle'em (86-6) ovat tukipilarit Solvallan päässä, Bjerkessä luottamuksen saa pelisuosikin varjoon jäänyt Viktor C.D. (86-1). Takø Ø.K. (86-3), Rio Alta Wine (86-4), Iggy B.R. (86-5) ja Jonathan Bank A.B. (86-7) ovat aamupäivän pelijakaumassa jääneet aliarvostetuiksi. Sää Oslossa on sen verran lauhaa, että kengittä ajaminenkin onnistunee.