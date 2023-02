Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 1.2.2023

Tarkka juoksu on menestyksen avain kolmella kierroksella?

Åbystä löytyy aamun pelijakauman perusteella kaksi erittäin makoisaa ideaa, joiden päälle illan 86-vihjesysteemit viritellään. Vahvassa iskussa kisaava Uberty Face (86-3) kohtaa sopivan vastuksen ja on takarivistäkin liki voittoa.

Näillä leveysasteilla tuntemattomampi tapaus Kirby Starlake (86-5) saanee puolestaan stayerlähdössä makoisan reissun sisällä kärjen lähettyvillä, eikä viime suoritusten perusteella voittoisa kiri yllättäisi millään muotoa.

Solvallan suosikeista Say No More Zaz (86-4) on yksin pienemmässä systeemissä, mutta lähdöstä löytyy houkuttelevan pienelle huomiolle jääneitä haastajiakin Alabama Slammerin ja Andy Gelin muodossa.

Muita alipelattuja nostoja riveille ovat Mirci A'lir (86-2), Bouillabaisse (86-6), Athena Face (86-7) sekä Swept Wing ja Ready Trophy (86-8).