Ravivihje: Toto75 Halmstad 28.1.2023 – 1 568 599 euroa ekstraa

Jättipottikierroksen ideavarma löytyy tammalähdöstä.

Halmstadin vihjesysteemit rakennellaan sopivassa seurassa kisaavan Wish Me Magicin (75-4) ja keulaan pyrkivän Wilma Töllin (75-6) niskaan. Jälkimmäinen on jäänyt tasaisessa tammalähdössä varsin maltillisille prosenteille.

Kierroksen todennäköisin voittaja on epäilemättä Con Crowe (75-1), mutta hurjan kannatuksen kerännyt ruuna saa isompaan systeemiin kaverikseen kovavireisen mutta melko unohdetun Boli You S.M:n.

Muita potinnostajia voisivat olla S.G.Mistral (75-2), Elephant ja Exclusive Fire (75-5) sekä Behind Bars ja Hooper des Chasses (75-7).