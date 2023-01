Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 25.1.2023

Everglo Lemon viimeistelee voitolla finaaliin?

Vihjesysteemien luottohevoset tulevat kovavireisistä talleista. Daniel Wäjerstenin Byron Face (86-1) on vahvasti voitonsyrjässä kiinni tauoltakin, myös Lars Wikströmin Västerbo Ajaxilla (86-3) on tie auki keulavoittoon Bergsåkerissa.

Solvallassa samaa yrittää Anders Erikssonin Everglo Lemon (86-8). Myös pienemmässä systeemissä yksinäisenä merkkinä oleva So Far Away Ås (86-6) tähyää koko matkan johtoon.

Zenith Millpond (86-2), Sundbo Grann (86-3), Kong du Dalm (86-4), Global Attention (86-6) ja Bird Lane (86-7) ovat vähemmän pelattuja nostoja lapuille.