Ravivihje: Toto75 Östersund 21.1.2023

Huddlestone on voittopaikalla lauantain hopeadivisioonassa.

Daniel Wäjerstenin Chitchatilla (75-2) on erinomainen sauma 75-voittoon alimmassa sarjassa ja ruuna jää varmaksi. Toinen tukipilari on hopeadivarin Huddlestone (75-2), joka kohtaa muutaman tasokkaan vastustajankin, mutta lähtöpaikka on suosiollinen. Pikkusysteemin kolmas yksinäinen merkki on Xanthis Coktail (75-1).

Useammassa kohteessa on niin sanotusti kahden kerroksen väkeä, joten potentiaaliset yllättäjät ovat hieman kortilla. Tekno Vikingillä (75-6) sekä Conch On Innillä ja L.L.Laberolla (75-7) on edellytyksiä voittoon saakka.