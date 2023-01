Ravivihje: Toto75 Kalmar 14.1.2023

Joakim Lövgrenin hevoset ovat avainasemassa Kalmarissa.

Lucky Guy Boko (75-1) ja Rapid Pal (75-2) nostetaan Joakim Lövgrenin valmennettavista vihjesysteemien tukipilareiksi, mutta eniten pelattu Digital Summit (75-6) saa hurjilla peliprosenteillaan muutaman kaverinkin mukaan.

Lauantain kolmas varma on ideaosaston Global Believer (75-5), joka on asetelmiin nähden jäänyt varsin edulliseksi. Pienemmässä systeemissä yksinäisenä merkkinä käytetään myös Heart Of Steelia (75-3).

Pacific Face (75-3), Tasherit (75-4), Arvid S.H. ja Hurricane River (75-6) sekä Jeans'n Passion ja Ninja Zon (75-7) ovat alipelattuja hakuja.