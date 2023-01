Ravivihje: Toto64 Åby 12.1.2023

Åbyn Toto64-kierroksen tukipilari löytyy heti avauskohteesta.

Illan Toto64-rivi ratkeaa Åbyssa. Jos on Suomen raveissa tällä hetkellä hevospulaa, niin saman ongelman kanssa painii muutama rata myös Ruotsissa. Jokainen T64-kohde on vajaa ja koko raveissa on vain yksi täysi lähtö.

Kohteiden monesta isosta suosikista varmaksi valikoituu Humanity Pellini (T64-1). Vasta viidennen startin juokseva 4-vuotias vaikuttaa varsin lahjakkaalta aloittelijalta.

Ainakin alustavan prosenttijakauman perusteella alipelattuja nostoja ovat mm. Simon Templar (T64-2), Hickory Jaam (T64-3) ja Kendall Jackson (T64-6).

Peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.