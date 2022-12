Ravivihje: Toto75 Axevalla 31.12.2022 – 1 430 660 euroa ekstraa

Certainlyssa on ideaa vuoden viimeisessä ravilähdössä.

Ruotsissa ravivuosi päättyy Axevallan isopalkintoiseen volttiin, jossa voittajaa odottaa yli puolen miljoonan kruunun potti. Lähdön idevarmaksi nostetaan Certainly, jonka vire vaikuttaa tuoreimman suorituksen perusteella olevan vahvassa nousussa.

Kierroksen toinen luottohevonen on Gaylord Am (75-5), jolla on takarivin uloimmalta paikaltakin saumat niputtaa vastustajansa Axevallan pitkällä loppusuoralla pronssidivisioonassa. Pienemmässä systeemissä on yksin myös iltapäivän pelatuimpiin lukeutuva Kövras Joker (75-6).

Maistuvia hakuja lauantaille ovat B.B.S.Avicii (75-2), Ready Trophy ja Donatello Wibb (75-3), Bugatti Veyron ja Otto Håleryd (75-4) sekä Babsans Bankir (75-6).

Peliaika päättyy klo 16.00.