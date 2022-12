Ravivihje: Toto75 Bjerke 30.12.2022

Toto75-rivi ratkeaa Norjan pääradalla Bjerkessä.

Rataolosuhteiden vuoksi harkittiin pitkään siirretäänkö ravit jollekin muulle radalle. Lopulta ne päätettiin Bjerkessä järjestää. Muutama profiilihevonen jäi aamupäivällä pois.

Vihjesuosituksen varmoina toimivat Alm Randers (T75-5) ja Hush (T75-7).

Kierroksen peliaika päättyy lähdön kolme starttiin eli noin klo 20.30.

Todennäköisyysarviot:

Toto75-1:

6 Dollars And Cents* (DK) 27

5 Zakira* (NO) 19

2 Chloe' Degli Dei* (IT) 15

3 Waytocashflow* (NO) 15

1 Listas Sirena* (SE) 9

4 C.C. Eastside* (NO) 5

8 G.G. Barbaresco* (NO) 5

7 Janne Frecel* (NO) 4

9 Antibes Decoy* (NO) 1

Toto75-2:

5 Birk Støvern* (NO) 40

9 Alm Andaman* (NO) 18

10 Alltid Ø.K.* (NO) 18

3 Stolt Elmar* (NO) 6

1 Bufjells Magi* (NO) 4

6 Vår Bajas* (NO) 3

8 Johnsrud Vesla* (NO) 3

11 Alm Kevin* (NO) 3

4 Sikvelands Bork* (NO) 2

2 Tysvær Mikkel* (NO) 1

7 Olu Minni* (NO) 1

12 Verdals Susi* (NO) 1

Toto75-3:

9 Filly's Fighter* (NO) 26

7 Freedom* (NO) 23

5 Canopus* (NO) 22

1 Kluivert Boko* (NL) 12

4 Big Bonus* (NO) 7

8 Shameless I.M.* (NO) 3

12 Matadore* (SE) 3

3 Lucky Strongbow* (NO) 2

6 Sharp Looking* (SE) 1

10 Varenne Hangover* 1

2 Bella Flamenca* (NO) 0

11 Hopus Castelle* (FR) 0

Toto75-4:

4 Dionne* (NO) 22

12 Princess Olivia* (NO) 21

3 Travis* (NO) 15

5 Wynona* (NO) 13

6 Limited Classic* (NO) 9

9 Call Me Solfrid* (NO) 9

10 Marabou Bonanza* 4

8 La Toya B.R.* (NO) 3

1 Dotcome* (NO) 1

2 Iva Jet* (NO) 1

7 You Only Live Twice* 1

11 Almaz Poderoso* (NO) 1

Toto75-5:

4 Alm Randers* (NO) 60

12 Balder Odin* (NO) 14

2 Brenne Røn* (NO) 8

1 Langlands Balder* (NO) 5

8 Rolf Martin* (NO) 4

7 Kaptein Kuling* (NO) 2

9 S.K.'s Ariel* (NO) 2

11 Vollanfaks* (SE) 2

3 Edens Odin* (NO) 1

5 Frøyu Pelle* (NO) 1

10 Birk Faks* (NO) 1

6 V.G. Prinsen* (NO) 0

Toto75-6:

3 Z. Boko* (NO) 30

2 Dream Builder* (NO) 29

5 Always On Time* (NO) 14

4 Hickothepooh* (NO) 11

1 Lionel* (NO) 6

7 Bill's Man* (US) 5

6 Valokaja Hindø* (DK) 4

9 Patent Leather* (US) 1

8 Ble du Gers* (FR) 0

Toto75-7:

5 Hush* (NO) 39

6 Dynamic Dancer* 23

1 Jonathan Bank A.B.* 18

9 Forever Dream* (NO) 12

2 Delicious Me* (NO) 2

4 Weinberry* (NO) 2

8 Andy Nibs* (NO) 2

3 Wishmaster* (NO) 1

7 Chuck Yeager* (NO) 1