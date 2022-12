Ravivihje: Toto75 Momarken 27.12.2022

Frode Hamren valmentama kylmäverilupaus on pitelemätön?

Winter Burst-karavaani saapuu tänään Momarkenin raviradalle.

Norjan puolella kun ollaan, niin vähemmän yllättäen Frode Hamre näyttelee suurta roolia. Norjan ykkösvalmentajan tallista tulee 75-kohteisiin kolme hevosta, joista jokainen on ainakin alustavasti kohteensa suosikki.

Niistä todennäköisin voittaja on 3-vuotias tupsujalka Tordenskjold (T75-2), joka toimii myös isomman vihjesysteemin varmana. Toiseksi tukipilariksi valikoituu enemmän ideavarma-osastoa edustava Kiss Flevo Rhythm (T75-3).

Ideavarman lisäksi alipelattuja nostoja ovat mm. Dragonfly (T75-5), Frøyu Petter (T75-4), sekä Giant Laser & Hennessy Am (T75-7).

Toto75-kierroksen peliaika päättyy lähdön kolme starttiin eli noin klo 20.30.

Todennäköisyysarviot:

Toto75-1:

I.D.Excellent* (NO) 46

Miss Pepper* (NO) 28

Delight Classic* (NO) 11

Dandelion Bonanza* (NO) 7

Denali* (NO) 2

Sassy May* (NO) 2

Stand by Me Ås* 2

Two To Tango* (NO) 2

Katja B.R.* (NO) 0

Toto75-2:

Tordenskjold* (NO) 63

Valdorf Rapido* (NO) 9

Hassel Oliver* (NO) 7

Mjølner Jærven* (NO) 5

Såstad Brage* (NO) 5

Alm Vettori* (NO) 3

Spik Borken* (NO) 3

GyldenGutten Stöen* 2

Bob* (NO) 1

B.B. Tore K.* (NO) 1

Balder C.* (NO) 1

Toto75-3:

Kiss Flevo Rhythm* (NL) 30

Vallatonian* (NO) 17

Max Eagle F.T.* (NO) 17

Dream De Champs* (NO) 17

Jael Tiamo* (NO) 8

N.Y. Mojito* (NO) 3

Millmalou* (NO) 2

Helia Gendreenne* (FR) 2

Hot'n Dream* (NO) 2

Devilish* (NO) 1

Mount Everest* (NO) 1

Ain't Gonna Lose* (SE) 0

Toto75-4:

Stumne Fyr* (NO) 29

Frøyu Petter* (NO) 25

Todin* (NO) 23

Vill Solen* (NO) 5

Alm Nagano* (NO) 5

Stensvik Martin* (NO) 4

Reime Kongen* (NO) 3

Horgen Lynet* (NO) 2

Tangen Braute* (NO) 2

Ingbest* (NO) 2

Alsaker Pumbaa* (NO) 0

Grisle Tore G.L.* (NO) 0

Ard* (NO) 0

Toto75-5:

Orlando Young* (NO) 35

Dragonfly* (NO) 18

Kendrick B.R.* (NO) 12

Peaceful Tile* (NO) 9

N.Y. King of the Kop* (NO) 7

Cordially* (SE) 7

Silverblixt* (NO) 5

Global Company* (SE) 2

Beluga* (NO) 2

Mellby Howlit* (SE) 1

Kong Amok* (NO) 1

Bokoloko F.T.* (NO) 1

Toto75-6:

Garth Vader* (NO) 39

Code Young* (NO) 30

Bramante Ors* (IT) 7

Frick* (NO) 6

Electrique A.* (NO) 5

Benzema* (SE) 3

H.M. Lovely Comers* (NO) 3

Glazier's Support* (NO) 3

Gentletron* (NO) 3

L.J.'s Dreamcatcher* (NO) 1

Toto75-7:

Trefilov* (NO) 29

Diamond Dealer* (NO) 16

Giant Laser* (DK) 15

S.J.'s Tribute* (NO) 13

Hennessy Am* (SE) 11

Thai Manhattan* (NO) 4

Frostythetiger D.C.* (DK) 3

Borups Vallmo* (SE) 2

Max Orlando* (SE) 2

Bold Little Drummer* (NO)2

M.H. Daddy's Cash* (NO) 1

Formula Photo* (NO) 1

Igor Vredebest* (FR) 1

Klaas B.R.* (NO) 0

Mc Burney* (NO) 0