Keskiviikon ratkaisijat haetaan tammalähdöistä.

Ackuratess (86-4) on illan suosikkivarma, vaikka 4-vuotiaan alustava peliprosentti onkin korkea. Lady Dee (86-2) on sen sijaan omassa tammalähdössään jäänyt ainakin aamupäivän pelijakaumassa aliarvostetuksi.

Pikkusysteemin kolmas luottohevonen on Lazy Breeze (86-5), jolle asetelmat Åbyn tammatasoituksessa ovat otolliset.

Lady Deen ohella aliarvostettuja nostoja iltaan ovat Ninja's Kiss (86-6), Deon W. (86-7), Herr Melin ja One For All (86-8).