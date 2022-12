Ravivihje: Toto75 Romme 17.12.2022

Gordini Brick avaa lauantain rivin?

Rommen kierroksella on mukavasti suomalaisväriä, sillä Nina Pettersson-Perklénin tallista tulessa on kolme ja Veijo Heiskaselta kaksi hevosta.

Vihjesysteemeissä rivin ainoa luottohevonen on avauskohteen Gordini Brick, jolla on hyvä sauma keulavoittoon. Pienemmässä systeemissä on yksin myös Global Dancer (75-3), mutta viime startti jätti hieman kysymyksiä ilmoille, joten suursuosikki varmistetaan isommalla lapulla.

Aliarvostettuja hakuja tänään ovat Aries (75-3), Somethingroyal (75-4), B.B.S.Avicii (75-5), Anchor Man ja Merritt (75-6) sekä Piccadilly (75-7).