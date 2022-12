Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 14.12.2022 – 787 120 euroa ekstraa

Calgary Games kerää katseet keskiviikkoiltana.

Calgary Gamesin (86-2) paluuta tositoimiin on odotettu siitä lähtien kun hevonen viime vuoden syksyllä UET Grand Prix -voiton jälkeen kilpailutauolle jäi. Tänään se vihdoin tapahtuu, ja kun loppuvuoden merkkitapaus on myös yksi illan jättipottikierroksen kohteista, tarvitsee pelaajien selvittää vain muiden seitsemän lähdön voittajat.

Kelpo varmoja löytyy niistäkin. Kovavireinen Carl Halbak (86-4) on liki voittoa Solvallan 4-vuotiskisassa, myös Bravo Sabotagelle (86-7) tehtävä Jägersron maililla on aika otollinen. Pieneen vihjesysteemiin jää yksin myös ideaosaston Friend Of Elves (86-6), joka voi kiertää amatöörilähdössä kaikki vastustajansa, mikäli vauhdinjako vähänkään menee kärkiporukalta niin sanotusti yli.

Suosikkipitoisella kierroksella rivin arvoa voisivat nostaa myös Cascabella (86-1), Global Duty (86-3) ja Warrior's Tale (86-5).

Jägersrossa ollaan niukasti plussan puolella, mutta Solvallassa tanakasti pakkasella. Lumisadekin saattaa tuoda oman piirteensä pääkaupunkiseudun olosuhteisiin.