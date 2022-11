Ravivihje: Toto75 Solvalla 26.11.2022

Santos de Castella ratkaisee alussa?

Solvallan finaalikierrokselta löytyy kaksi suurta suosikkia, joista Brother Bill (75-3) ei taida vireen pitäessä olla muiden kultadivarilaisten lyötävissä. Myös Honey Mearas (75-1) vaikuttaa kilpasiskojaan sen verran etevämmältä tällä hetkellä, ettei takarivikään muodosta isompaa estettä sen voitolle.

Enemmän näkemystä on Santos de Castellassa (75-5), jolla on keulapaikalle kiihdytyksessä selvitessään hyvät mahdollisuudet uusia parin kuukauden takainen finaalivoitto.

Finaaleista kun on kyse, ei kannatusta ole riittänyt kaikille hyville hevosille. Benita Winner ja Olly Håleryd (75-4), Behind Bars (75-6) sekä Without a Doubt (75-7) ovat ainakin sellaisia tapauksia.