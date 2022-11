Ravivihje: Toto64 Xpress 25.11.2022 – 90 982 euroa ekstraa

Solvalla GP huipentaa Toto64-kierroksen.

Toto64-peliä maustaa lisäraha ensimmäistä kertaa kahteen viikkoon. Sitä on potissa noin 90 000 euroa päävoittoluokan kesken jaettavaksi.

Xpress-kierroksen isäntäratoina toimivat Romme ja Solvalla.

Solvallassa ajetaan kaksi huippulähtöä. 5- ja 6-vuotiaiden mailin pyrähdyksessä on mukana mm. Aetos Kronos ja Mister Hercules. Kierroksen päättävä Solvalla GP on 4-vuotiaiden viimeinen iso kisa. 400 000 kruunun ykköspalkintoa on jahtaamassa laadukas joukko ikäluokkahuippuja.

Isomman vihjesuosituksen ainoa varma on Courage (T64-5).

Alipelattuja nostoja ovat etenkin Type A. (T64-6), Rally Inge (T64-4) ja Wings Level (T64-1).

Toto64-pelin jättöaika päättyy Rommen lähdön kuusi starttiin eli noin 21.30.