Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 23.11.2022

Dior Lilly pitää rahakkaammat tammat takanaan?

Keskiviikon T86-riviä lähdetään ratkaisemaan varmoilla, joista kumpikaan ei ole lähtönsä eniten pelattu. Molemmissa lähdöissä on kylläkin kovaluokkainen suosikki, mutta juoksu voisi kuitenkin muodostua suotuisaksi sekä Night Artille (86-2) että Dior Lillylle (86-7).

Pienemmässä systeemissä on yksin myös kovavireinen Kia Ora (86-1), mutta niin selvä sen voitto ei toki ole kuin alustava pelijakauma osoittaa. Speedy Tilly (86-1), Light On Me (86-4) sekä Tasherit ja Solar Wind (86-6) ovat nostoja vähemmän pelattujen kategoriasta.

Oman mausteensa iltaan tuovat myös olosuhteet, sillä talvikin on väläytellyt vahvasti tuloaan Ruotsissa viime päivinä. Solvallassa poutasää ja muutama plusaste takaavat kaikkien balanssien toimivuuden, mutta Bergsåkerin osalta tilannetta kannattaa tarkkailla vielä illalla, sillä lämpötila on miinuksella, eikä lumisateen riskikään ole täysin olematon vaikkakin pienemään päin.