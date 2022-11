Olympic Winner on Mantorpin T64-rivien luottohevonen.

Alustavasti kiinnostavia peli-ideoita ovat ainakin Dollar Doc ja All Star (T64-1), Livi Princess H.M. (T64-3), Fix You (T64-4) sekä Friend Of Elves (T64-6).

Peliaika sulkeutuu normaaliin tapaan kello 20.30.