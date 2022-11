Ravivihje: Toto75 Jägersro 19.11.2022

Vegas Wania jahtaa suuria seteleitä Malmössä. X.Tour ottaa himoitun 75-voiton?

Jägersron kierroksella mielenkiinto kohdistuu erityisesti 2-vuotiaiden Uppfödningslöpningiin (75-4), jossa Riina Rekilä yrittää uusia vuoden takaisen temppunsa tällä kertaa Vegas Wanian kanssa. Kisa on kuitenkin viime vuotta selvästi tasaisempi.

Rivin suosikkivarma on kovissa liemissä jo keitetty Four Guys Dream (75-3), joka palasi tauolta hyvällä tyylillä ja on passelissa hopeadivisioonassa ansaitusti selvä suosikki.

Enemmän ideaa on nopeassa X.Tourissa (75-5), jolle asetelmat ovat viimekertaista suosiollisemmat ja turhat revittelyt välttäessään se voisi napaita ensimmäisen seiskaviisvoittonsa. Nyras Lars R. (75-2) on pienemmän systeemin kolmas tukipilari, ideaosastolta sekin.

Yllätyshakuja systeemeihin ovat Hilton (75-1), Only Angelica O.C. (75-6) sekä Yuvaraj (75-7).