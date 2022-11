Ravivihje: Toto75 Bjerke 5.11.2022

Callas naulaa lauantain rivin?

Bjerken kansainvälisissä kohteissa on mukavasti haastetta, eikä kierrokselta löydy yhtään hevosta, jonka voitto olisi tappiota todennäköisempi.

Parhaalta tukipilarilta vaikuttaa Callas (75-7), joka on juoksun suhteen kaikkiruokainen ja kohtaa sopivan vastuksen. Rivin pelatuimpiin hevosiin lukeutuvalle Alegritolle (75-2) haetaan rohkeasti vastavarmaksi Mercenary, joka on parhaana päivänään kova tekijä alimpaan divisioonaan.

Ultion Face (75-3), X.Tour (75-4) ja Get a Wish (75-6) ovat jääneet pelaajilta myös turhan unohdetuiksi.

Todennäköisyysarviot

Toto75-1

6 Global Collection 35

1 A Perfect Dutchess 23

3 Global Yankee 21

11 Thai Brooklyn 7

2 Gurli Tinghøj 4

4 Golden C N 3,5

5 I.D. Excellent 2

10 Global Creation 2

7 Mie Frecel 1

8 Gabi Kyvsgård 1

9 Katja B.R. 0,5

12 Creek's Nu Love 0

Toto75-2

8 Alegrito 33

3 Mercenary 30

1 Dragonfly 9

11 Ares B. 7

7 Trefilov 5

4 Lozano Boko 4

5 Steady Victory 4

2 Remburs R.D. 2,5

10 Diva Ravina 2,5

6 Thai Manhattan 2

9 Cordially 0,5

12 First In Line E.P. 0,5

Toto75-3

10 Stoletheshow 42

1 Laradja Vrijthout 20

9 Ultion Face 11

3 Ble du Gers 10

4 Zorro Wind 8

2 Floris Baldwin 4

5 Adde S.H. 4

6 Z. Boko 1

7 Dream Builder 0

8 Emoji 0

Toto75-4

5 Feel the Benefit 28

8 Imperatur Am 24

10 Bold Request 19

4 Fortnite 9

9 X.Tour 9

1 Mc Burney 4

7 Calhoun 2,5

2 Marinho Boko 1

3 Lucca 1

6 S.J.'s Tribute 1

11 Quenchless Tile 1

12 Black Fire 0,5

Toto75-5

4 Wish Me Magic 26

2 Manual Flight 22

5 Missing Tooma 15

1 Zenato 10

3 Souvenir d'Inverne 7

10 Skate Trix 7

8 Caruso 6

9 King Of Greenwood 4

6 Jane Hall 1

7 Anders U.S. 1

12 Charlock Wiking 1

11 Thai Sansa 0

Toto75-6

3 Cronos Degli Dei 29

9 Seven Nation Army 23

7 Asteroid 15

4 Nugget Zon 13

5 Get A Wish 10

1 Charleston Volo 4,5

6 Robertson 3

2 Dowhatyoudodowell 1

8 Type A. 1

10 I.D. Exceptional 0,5

Toto75-7

3 Callas 44

6 Rose Hill D.E. 15

7 Elvira Damgård 14

1 Glide for the Win 6

4 Mia Vince 6

9 Listas Marion 5

10 Stepping Dreamgirl 5

2 Affinity Face 2,5

11 Ea D.K. 2

5 Jazmine B.R. 0,5

12 Electrique A. 0

8 Only Be Kind To Me 0