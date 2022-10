Juan Sisu onnistuu 3-vuotislähdössä?

Sunnuntain Grand Slam 75-rivi ratkotaan Bodenissa. Vihjerivien luottohevosina starttaavat Juan Sisu (T75-5) ja Mustang Racer (T75-7).

Kiinnostavia peli-ideoita ovat ainakin Önas Quickstep (T75-1), Amie Ness (T75-2), All in All (T75-4) ja Got To Dash (T75-6).

Peliaika sulkeutuu kello 16.