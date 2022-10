Ravivihje: Toto64 Örebro 13.10.2022

Örebrossa ajetaan 2-vuotiaiden suurkilpailu Svampen.

Örebron Toto64-kierroksella päähuomio keskittyy 2-vuotislupauksiin, sillä illan ohjelmassa on 600 000 kruunun ykköspalkinnon Svampen. Viime vuonna kisan voitto tuli Suomeen, sillä siniristiliput nousivat salkoon Tetrick Wanian dominoinnin myötä.

Isomman vihjesuosituksen ainoa varma löytyy juuri Svampenista. Se on huippulahjakkaita otteita vähissä starteissaan esittänyt tamma Feel No Pain (T64-5).

Feel No Painin lisäksi alipelattuja nostoja ainakin aamupäivän prosenttijakaumassa ovat mm. Don't Be Weak (T64-1), Kathrine S.H. (T64-2) ja Hands Down (T64-6).

Kierroksen peliaika päättyy klo 20.30. Svampen ajetaan ravien kahdeksantena lähtönä eli matkaan päästään aikataulun mukaan hieman ennen iltakymmentä.