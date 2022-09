Ravivihje: Toto75 Bjerke 11.9.2022

Ikäluokkahevoset pääosissa Bjerken 75-kierroksella.

Oslon sunnuntaipäivä on pullollaan huippuraviurheilua, kun kylmäveriset ja lämminveriset mittelevät Kriteriumin ja Derbyn voitosta.

Vihjesysteemien luottohevosena starttaa avoimessa sarjassa juokseva Best Ofdream Trio (T75-6).

Pelillisesti kiinnostavia merkkejä ovat ainakin Take This Society (T75-2), Thai Michigan (T75-3) ja Delight Classic (T75-4).

Peliaika sulkeutuu kello 16.

Todennäköisyysarviot

T75-1

3 Brenne Borken* (NO) 55 %

2 Bore Mikkel* (NO) 23 %

5 Brolin* (NO) 10 %

1 Blomsterprinsen* (SE) 4 %

6 Envis* (SE) 2 %

9 Erling* (NO) 2 %

8 Re Finans* (SE) 1 %

7 Lome Lux* (SE) 1 %

4 Valle Prinsen* (NO) 0,5 %

10 Arding* (NO) 0,5 %

11 Skeie Blesen* (NO) 0,5 %

12 B.B. Pave Faks* (NO) 0,5 %

T75-2

1 Garth Vader* (NO) 35 %

9 Take This Society* (US) 20 %

8 Es Trenc* (DK) 14 %

7 Robertson* (DE) 10 %

3 Caruso* (US) 8 %

6 R.M.G. Lady In Red* (NO) 5 %

4 Dekanen K.* (DK) 3 %

5 Ian B.R.* (NO) 3 %

2 Zimmer Grif* (IT) 1 %

10 Anders U.S.* (NO) 1 %

T75-3

1 Petho* (NO) 35 %

2 I.D. Forecast* (NO) 20 %

3 Thai Mississippi* (NO) 13 %

5 Thai Michigan* (NO) 11 %

12 Thai Kansas* (NO) 6 %

4 Rockstile R.* (NO) 4 %

10 Jonathan Star* (NO) 3 %

7 Thai Ohio* (NO) 2 %

9 M.H. Harderthancash* (NO) 2 %

6 Cresco H.* (NO) 2 %

8 Painted Genius* (NO) 1 %

11 M.H. Hot Cash* (NO) 1 %

T75-4

7 Millmighty* (NO) 22 %

11 Delight Classic* (NO) 18 %

9 King of Greenwood* (DE) 15 %

13 Global Bred To Win* (NO) 12 %

6 Velten Swarovski* (DE) 8 %

2 Electrique A.* (NO) 8 %

8 Riva O.* (NO) 5 %

10 Ivanhoe* 3 %

12 Gangnam Style K.* (SE) 3 %

3 Peaceful Tile* (NO) 2 %

5 Dark Night S.E.* 2 %

1 Coventina va Bene* 1 %

4 Gentle Reef* (NO) 1 %

T75-5

2 Tangen Minto* (NO) 54 %

1 Brenne Odin* (NO) 18 %

4 Smedheim Braut* (NO) 12 %

3 Holter Odin* (NO) 5 %

9 Reime Blesen* (NO) 3 %

5 Tangen Ove* (NO) 2 %

11 Fyri* 2 %

6 Sigve H.R.* (NO) 1 %

7 Trø Kasper* (NO) 1 %

10 Baias* (NO) 1 %

12 Voje Viljar* (NO) 0,5 %

8 Kleppbest* (NO) 0,5 %

T75-6

7 Best Ofdream Trio* (IT) 45 %

6 Cicero T.G.* (NO) 22 %

3 Type A.* (US) 12 %

5 Ble du Gers* (FR) 8 %

10 Bill's Man* (US) 5 %

2 Gigant Invalley* (NO) 3 %

9 Gretzky B.R.* (NO) 2 %

1 Goldstile* (NO) 1 %

4 Custom Cheval* (NO) 0,5 %

11 S.K.'s Mystic Titan* (NO) 0,5 %

12 Hennessy Am* (SE) 0,5 %

T75-7

5 Charleston Volo* (NO) 30 %

2 Alegrito* (NO) 28 %

3 The Pirate* (NO) 15 %

1 Code Young* (NO) 10 %

10 Thai Greenwich* (NO) 5 %

4 Mighty Boy* (NO) 4 %

6 Amazing Justice* (NO) 2 %

7 Calhoun* (NO) 2 %

9 Lucca* (NO) 2 %

8 Thunderball S.F.* (NO) 0,5 %

11 Wulcan Laylock* (NO) 0,5 %

12 Filly's Fighter* (NO) 0,5 %