Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 6.9.2022

Lucifer Lane vetää lähdöstä maaliin Eskilstunassa.

Eskilstunan Toto64-kierros vaikuttaa pelimielessä mielenkiintoiselta, sillä lähes jokaisessa kohteessa suosikki tuntuu keränneen aivan liikaa peliä.

Vihjesysteemien luottohevosina toimivat koko matkan johtoon tähtäävä Lucifer Lane (T64-5) ja kierroksen monesta ideavarma-ehdokkaasta toiseksi tukipilariksi valikoituva I Love You Sisu (T64-3).

I Love You Sisun ohella alipelattuja nostoja alustavassa pelijakaumassa ovat pienemmän systeemin kolmas varma Staro Pomerol (T64-6), Birbone Gual & Jello W. (T64-1), On Light Jäger & All Included (T64-2) ja Marion Mark (T64-4).

Toto64-kierroksen peliaika päättyy tuttuun tapaan lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.