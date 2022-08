Ravivihje: Toto75 Charlottenlund 28.8.2022

Jeppe Juelin tallin Garfield on sunnuntaina ravattavan Tanskan Derbyn suuri ennakkosuosikki.

Suuremmassa vihjesysteemissä Garfield varmistetaan yhdellä merkillä.

Toto75-rivien luottohevosina starttaavat Game On Butcher (T75-2) ja Elegant C N (T75-7).

Kiinnostavia potintekijöitä ovat ainakin Freddy Boy (T75-2), Hilton (T75-4) ja Rossi Garline (T75-5).

Peliaika sulkeutuu kuudennen lähdön starttiin kello 16.

Todennäköisyysarviot

T75-1

3 Bull's Eyes* (SE) 30 %

8 Giantissimo* (FR) 25 %

1 Honor* (SE) 13 %

5 Freddy Boy* (DK) 10 %

12 Funny Boy* (SE) 7 %

4 Ivo Baldwin* (NL) 4 %

2 Keystone Cash* (US) 3 %

6 Dempsey Cloc* (DK) 3 %

7 Enzo* (DK) 2 %

9 Aronia* (SE) 1 %

10 Zadok Font* (IT) 1 %

11 Fighter K K* (DK) 1 %

T75-2

1 Game On Butcher* (DK) 55 %

10 Giant Design* (DK) 13 %

3 Grumbazz Kini* (DK) 9 %

4 Gucci Line* (DK) 5 %

2 Giant Laser* (DK) 5 %

5 Gabriel Cross* (DK) 4 %

8 Golden Stone* (DK) 4 %

6 Gauguin* (DK) 1 %

7 Gateway Damgård* (DK) 1 %

9 Gibbs* (DK) 1 %

11 Griezmann* (DK) 1 %

12 Gubernaculum W A* (DK) 1 %

T75-3

6 Tycoon Conway Hall* (DK) 25 %

1 Festival of Speed* (DK) 20 %

7 Seven Nation Army* (US) 17 %

3 Heart of Steel* (NL) 15 %

8 Holy Water* (SE) 7 %

4 Asnaur dei Rum* (IT) 7 %

5 Bandit Brick* 4 %

9 Slide So Easy* (DK) 4 %

10 Væsterboonthenews* (SE) 1 %

T75-4

5 Schampus* (DE) 37 %

10 Dunga* (IT) 15 %

2 Hilton* (SE) 12 %

8 Dancer Brodde* (SE) 10 %

4 Herbie Peak* (DK) 10 %

7 Olympic Winner* (NO) 6 %

1 Heavenly Stone* (DK) 3 %

6 Howlingatthemoon* (DK) 3 %

3 Simon* (US) 2 %

9 Hound Dog E P* (DK) 1 %

11 Hugo Trøjborg* (DK) 1 %

T75-5

2 Edward* (DK) 22 %

13 Marvellous Tooma* 20 %

4 Bottnas Idol* (SE) 12 %

15 E Type Cash* (DK) 12 %

8 Rossi Garline* (SE) 10 %

14 Andre Ward* (DK) 5 %

11 Gangnam Style K.* (SE) 3 %

12 Chablis* (DK) 3 %

10 Dortmund* (DK) 3 %

9 Daytona* (DK) 3 %

5 The Gambler* (SE) 2 %

7 Draco* 2 %

1 Theo Udsen* (SE) 1 %

3 Alfas Ippon* 1 %

6 Son Of Sizzling* (NO) 1 %

T75-6

4 Garfield* (DK) 62 %

5 Get A Wish* (DK) 15 %

3 Gasolin* (DK) 7 %

10 Gautut Gardenia* (DK) 2 %

1 Great Friction* (DK) 2 %

2 Gunpowder* (DK) 2 %

6 Galliano Peak* (DK) 2 %

9 Grady Boom Bay* (DK) 2 %

7 Goop* (DK) 2 %

11 Gibson* (DK) 2 %

8 Gandhi* (DK) 1 %

12 Gianluca* (DK) 1 %

T75-7

2 Elegant C N* (DK) 38 %

10 Even Steven* (DK) 18 %

7 Staro McMillan* 18 %

1 B.G.Pastor Jonte* (SE) 10 %

6 Kick the Dust Ås* (US) 7 %

9 C You Again* (DK) 4 %

3 Charlie Game* (DK) 1 %

4 Verozzo* 1 %

8 Dandit* (DK) 1 %

11 Cody S* (SE) 1 %

5 Felix* (DK) 0,5 %

12 Teodor* (DK) 0,5 %