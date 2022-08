Ravivihje: Toto75 Bergsåker 27.8.2022 – 2 023 914 euroa ekstraa

Don Fanucci Zet on Sundsvall Open Trotin suuri suosikki. Load Master lataa kärkeen ja voittoon alimmassa divisioonassa?

Bergsåkerin jättipottikierros huipentuu Sundsvall Open Trotiin (75-7), jossa Bodenin ja Jägersron sankari Don Fanucci Zet hakee uutta miljoonavoittoa. Sisäpuolelta starttaa kiintoisia haastajia ja niitä nostetaankin mukaan systeemeihin.

Timo Nurmoksen Ivanka Amok (75-4) on ollut kahdessa viime startissaan huiman hyvä ja jatkaa samanlaisena voittosarjaansa myös tämän lauantain tammalähdössä.

Vaikka suuria suosikkejakin on tarjolla, haetaan vihjesysteemien toinen varma ideaosastolta. Load Master (75-2) voisi selvitä Klass II:ssa ulompaakin keulaan asti, jolloin se voisi onnistua.

Muita ideahevosia ovat Falcon Am (75-5), Abbys Wise As (75-6) ja Best Ofdream Trio (75-7).