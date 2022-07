Digital Eye ottaa kauden avausvoiton Solvallan sunnuntai-raveissa? Peliaika päättyy klo 13.45.

Tämän viikon GS75-kierros järjestetään laukkakisoissa, joten Ruotsin vihjeet keskittyvät Solvallan Toto4-peliin.

Vihjesysteemien tukipilarina toimii Digital Eye (T4-3), joka on ainakin aamun prosenttijakaumassa jäänyt aivan liian vähälle huomiolle.

Digital Eyen lisäksi alipelattuja nostoja ovat Jest (T4-4) sekä Bonus Vendil & One For All (T4-1).

Toto4-pelin jättöaika päättyy lähdön kaksi starttiin eli noin klo 13.45.