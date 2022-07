Ravivihje: Toto64 Örebro 14.7.2022 – 175 605 euroa ekstraa

Timo Nurmoksen uusi kohuhevonen jatkaa tappiotonta uraansa Örebrossa.

Tämän viikon molemmat Toto64-kierrokset ovat sujuneet niin suosikkipitoisesti, että vain kuusi oikein-tuloksilla on päässyt lunastamaan.

Örebron kierroksella päävoittoluokan kesken jaettavaa lisärahaa on tarjolla noin 175 000 euroa, joka on poikkeuksellisen iso potti T64-peliin.

Kelpo varmaehdokkaita löytyy useasta kohteesta. Isommassa vihjesysteemissä yksinäiseksi merkiksi jäävät Es Trenc (T64-2) sekä Lulius Boko (T64-4).

Lulius Boko on illan seuratuin hevonen. Timo Nurmoksen valmennettava on voittanut kaikki viisi starttiaan ja huippulahjakkuutta on villeimmissä spekulaatioissa verrattu jopa Calgary Gamesiin.

Toto64-kierroksen peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.