Ravivihje: Toto75 Jarlsberg 10.7.2022

Ulf Thoresen Grand International huipentaa sunnuntain Toto75-kierroksen.

Vihjesysteemien luottohevosina starttaavat Odd Herakles (T75-1) ja Best Ofdream Trio (T75-5).

Kiinnostavia yllätyshakuja ovat ainakin Apollo Creed (T75-2), I.D.Excellent (T75-3) ja Milligan's School (T75-7).

Peliaika sulkeutuu viidennen lähdön starttiin kello 16.

Todennäköisyysarviot

T75-1

6 Odd Herakles* (NO) 82 %

5 Todin* (NO) 5 %

7 Ulsrud Tea* (NO) 5 %

2 Nordsjö Odin* (NO) 3 %

1 Stumne Fyr* (NO) 1 %

3 G. Jerken* (NO) 1 %

4 Ramstad Balder* (NO) 1 %

8 Brenne Banker* (NO) 1 %

9 Alsaker Pumbaa* (NO) 0,5 %

10 Vetle Petter* (NO) 0,5 %

T75-2

2 Fat Rabbit* (SE) 28 %

5 Yarrah Classic* (NO) 22 %

9 Glide for the Win* (SE) 12 %

4 Mc Burney* (NO) 10 %

8 Apollo Creed* (NO) 7 %

12 Jonathan Bank A.B.* (NO) 5 %

3 Frostythetiger D.C.* (DK) 3 %

6 Kadans Transs R.* (NL) 3 %

1 Oh U. Sexylady* (NO) 2 %

11 Ivo Baldwin* (NL) 2 %

13 Radagast Ammik* (NO) 2 %

7 Badlands* (NO) 1 %

10 Emotion U.M.* 1 %

14 La Moss* (NO) 1 %

15 Folsom Cash* (NO) 1 %

T75-3

2 Readyforwine* (NO) 40 %

1 Creek's Nu Love* (NO) 18 %

3 I'll Follow The Sun* (NO) 12 %

4 Katja B.R.* (NO) 12 %

10 I.D.Excellent* (NO) 8 %

5 Nelson Bright Eagle* (NO) 3 %

9 Fairytale E.P.* (NO) 3 %

7 Quadrillion Tile* (NO) 2 %

6 Mie Frecel* (NO) 1 %

8 Kim B.R.* (NO) 1 %

T75-4

3 Elegant C N* (DK) 40 %

8 Take This Society* (US) 25 %

7 Skate Trix* (US) 13 %

4 Oz* (NO) 6 %

1 Legend Act* (NO) 4 %

11 Broadway Sun* (NO) 4 %

2 Anders U.S.* (NO) 2 %

5 Milos Ganador* (SE) 2 %

6 Le Rapide* (NO) 1 %

9 Frick* (NO) 1 %

10 Photo Fighter* (NO) 1 %

12 Bad Nite Call Saul* (US) 1 %

T75-5

7 Best Ofdream Trio* (IT) 42 %

1 Type A.* (US) 22 %

4 Zanzibar Wise As* (IT) 11 %

8 Seven Nation Army* (US) 9 %

2 Dream Builder* (NO) 6 %

5 Hulken Sisu* (SE) 4 %

3 Pantani* (NO) 2 %

10 Z. Boko* (NO) 2 %

6 Custom Cheval* (NO) 1 %

9 High Flyer* (NO) 1 %

T75-6

2 Catman di Celle* (IT) 33 %

8 Jello W.* (NL) 18 %

5 Abrakadabra* 14 %

4 Robertson* (DE) 12 %

1 Fightforfreedom Ås* 8 %

6 Callas* (US) 6 %

10 Thai Sansa* (NO) 5 %

11 Ivanhoe* 2 %

7 Efes Trotter* (NO) 1 %

9 Jeffrey B.R.* (NO) 1 %

T75-7

1 Stoletheshow* (NO) 38 %

6 Oscar L.A.* (SE) 18 %

10 Bepi Bi* (IT) 13 %

4 Milligan's School* (US) 10 %

2 Born Unicorn* (SE) 10 %

7 Cicero T.G.* (NO) 4 %

9 Officer Stephen* (DE) 4 %

5 Global Adventure* (SE) 1 %

3 Holy Water* (SE) 1 %

8 Falcon Eye* (NO) 1 %