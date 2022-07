Ravivihje: Toto64 Xpress 8.7.2022

Ikaros Di Quattro palaa sopivassa porukassa voittokantaan?

Tämän viikon nopeatempoista Xpress Toto64-kierrosta isännöivät Arvika ja Bergsåker.

Vain muutaman ravipäivän ajava Arvika on kirjaimellisesti pikkurata, sillä ovaalilla on mittaa vain 800 metriä. Keulapaikka on luonnollisesti iso etu.

Arvikassa on tänään vuoden isoimmat ravit. Ohjelmassa on Toto64-kierroksen päättävä 140 000 kruunun ykköspalkinnon Arvikas Jubileumslopp, jota tähdittää Sweden Cupin finalistit Floris Baldwin sekä Lucifer Lane.

Vihjesysteemien tukipilarit poimitaan Arvikasta, rivin pankki Garli Kongen (T64-2) sekä ainakin aamupäivän pelijakaumassa huipputarjouksessa oleva Ikaros Di Quattro (T64-4).

Ikaros Di Quattron lisäksi alipelattuja nostoja ovat muun muassa Denali Doc (T64-5), Listas Thaitanic & Miss Abbey Road (T64-1). Noin prosentin kannatukselle jääneistä maininnan ansaitsee Eightdaysaweek (T64-3), Capone Vox (T64-5) ja Make It Matter (T64-1)

Kierroksen peliaika päättyy Bergsåkerin lähdön kuusi starttiin eli noin klo 21.30.