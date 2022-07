Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 2.7.2022

Suomalaiset jahtaavat E3-voittoja lauantaina.

Eskilstunan kierroksella riittää suomalaisjännitettävää, sillä Pekka Korven tappioton Corazon Combo (75-6) on yksi oriiden ja ruunien E3-finaalin suosikeista. Tammojen finaalissa Halley Wanialla (75-3) on myös hyvä menestyssauma ja sen kannatus tuntuu alhaiselta. Molemmissa loppukilpailuissa nokalla on miljoona kruunua.

Vihjesysteemien tukipilarit löytyvät kuitenkin muista kohteista. Kahdella voitolla Ruotsissa aloittanut Born To Run (75-1) voi jatkaa samalla linjalla Klass I -finaalissa. Divisioonaa ylempänä panokset asetetaan kakkossuosikiksi jääneen Borups Tornadon (75-5) puolesta.

Ideaa on myös pienemmän systeemin kolmannessa luottohevosessa Santos de Castellassa (75-7). Henry Flyer Sisu (75-4) ja Nuzzle'em (75-6) ovat muita aliarvostettuja nostoja riviin.